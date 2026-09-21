Los talibanes acusan a Pakistán de nuevos bombardeos contra civiles con al menos 3 muertos

"Anoche, el ejército paquistaní invasor bombardeó zonas civiles de Afganistán. En Kunar, una mujer y dos hombres murieron, y dos mujeres y dos hombres resultaron heridos, todos ellos residentes locales", declaró en X el portavoz oficial de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

Según el portavoz, Kabul dará una respuesta "adecuada" a la agresión.

"Condenamos esta agresión y opresión y la consideramos una repetición de crímenes", escribió Mujahid, que acusó al Ejército paquistaní de perpetrar los ataques para desviar la atención de los fallos de seguridad en su propio país.

Las autoridades talibanas de Kunar confirmaron a EFE que el ataque se registró hacia las 3:00 hora local (22:30 GMT del domingo), cuando un primer ataque impactó contra una vivienda en la zona de Tan, en el distrito de Nurgal, provocando la muerte de tres personas.

"El ataque tuvo lugar hacia las 3:00 de la madrugada en el distrito de Nurgal contra una casa particular, que quedó completamente destruida", declaró a EFE el portavoz de la Dirección de Información y Cultura de Kunar, Zia Rahman Spin Ghar.

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Los ataques aéreos ocurren tres días después de que al menos 31 personas murieran el sábado en un atentado suicida contra un complejo policial en el noroeste de Pakistán. El ataque fue reivindicado por la facción insurgente Ittehadul Mujahideen, aliada del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y dirigida por el destacado comandante militar Hafiz Gul Bahadur.

Islamabad acusa al régimen talibán de Kabul de dar refugio en su territorio a estas milicias para planear y llevar a cabo ataques en suelo paquistaní, una acusación que los talibanes afganos niegan rotundamente mientras denuncian que las incursiones militares de Pakistán violan de manera flagrante su soberanía nacional.