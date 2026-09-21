Los tres medios de comunicación vetados por Trump le demandan

La demanda ha sido presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. y podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

“Esta mañana (lunes), notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indican los medios.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, se dice en la nota.

Y agrega que “de no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.

Trump anunció el pasado viernes que vetaba con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los tres medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

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"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

Los reporteros de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW también tienen prohibido usar sus equipos de televisión y cámaras en los terrenos de la residencia.

El sábado, la reportera de MS NOW, Akayla Gardner, la reportera de CNN, Betsy Klein, y la reportera de Politico, Cheyenne Haslett, intentaron entrar a los terrenos de la Casa Blanca para cubrir noticias, pero se les negó el acceso y se les confiscaron sus credenciales de prensa.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.