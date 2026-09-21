Más de 1,9 millones de personas bajo orden de evacuación en Japón por el tifón Dujuan

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres indicó en su último balance que las prefecturas del centro y este del país afectadas son Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa, esta última con el mayor número de órdenes de evacuación para más de 1,1 millones de residentes.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) elevó la alerta por deslizamientos de tierra a 5 -el nivel máximo- en la localidad de Oshima, situada en la isla homónima, conectada con Tokio por un ferri de alta velocidad en un trayecto de unas dos horas.

"En estas zonas se están registrando lluvias torrenciales de una intensidad nunca antes experimentada y, especialmente en las áreas designadas como zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, existe una probabilidad extremadamente alta de que ya se haya producido algún tipo de desastre", advirtió en X la primera ministra Sanae Takaichi.

La JMA mantiene advertencias por lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos en amplias zonas del este de Japón y no descarta la activación de más "alertas especiales" para otros municipios.

En Yokosuka, ciudad costera al suroeste de Tokio, la Policía rescató de una vivienda a un residente que alertó de que su casa estaba "a punto de ser aplastada por el barro y los escombros" derivados del temporal, según la cadena pública NHK, que no recogió más detalles del suceso.

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Asimismo, el tifón Dujuan obligó este lunes a cancelar alrededor de 500 vuelos en los dos aeropuertos de Tokio, a medida que fuertes lluvias e intensos vientos golpean la capital nipona.

Según informó la plataforma de tráfico aéreo Flightradar24 en la red social Facebook, el temporal que registra la costa oriental de Japón ha llevado a la cancelación de cerca de medio millar de vuelos en los aeropuertos de Haneda y Narita.

Japan Airlines, una de las aerolíneas japonesas insignia, emitió una notificación en su página web que alerta de que "muchos vuelos" con origen o destino en estos dos aeropuertos "se están viendo afectados" debido al tifón Dujuan, y no descarta que más vuelos programados se vean afectados a partir de la tarde-noche.

Con rachas de viento de 130 kilómetros por hora en su epicentro, Dujuan, que se desplaza hacia el noreste, se encontraba al sur de la península de Boso, al este de Tokio, alrededor de las 20:30 hora local (11:30 GMT), de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

La JMA prevé hasta la madrugada del martes máximos de 350 milímetros de lluvia en Tokai, 300 en Kanto -donde se encuentra Tokio- y las islas Izu, y 200 en Tohoku. También pronostica vientos muy fuertes en la parte occidental de los 23 distritos de Tokio.

El temporal ya provocó restricciones preventivas de tráfico en Chiba y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, cuya trigésima edición terminó el domingo.