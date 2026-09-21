Milán escala un 1,6 % por el abaratamiento del petroleo y el encuentro de Trump y Xi

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share escaló un 1,58 %, hasta 54.990,37 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 310 millones de acciones por un valor de 2.811 millones de euros (unos 3.223 millones de dólares al cambio actual).

Esta primera jornada de la semana se vio sacudida por la caída del precio del petróleo, con el barril de Brent, el referente en Europa, rozando el umbral de los 100 dólares.

Esto tiñó de rojo los títulos de este sector en el selectivo lombardo: la petrolera Eni cedió un 0,89 % y la siderúrgica de hidrocarburos Tenaris perdió un 0,37 %.

También se devaluaron el servicio postal público Poste Italiane, que se dejó un 0,82 %, y la red de cobros Nexi (-0,24 %).

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Pero otro de los factores que interesaron a los accionistas de Milán fue el encuentro que Trump y Xi mantendrán en Estados Unidos previsiblemente el jueves para repasar sus relaciones bilaterales.

Este optimismo abarrotó el lado positivo de la balanza en la Bolsa italiana, impulsando sobre todo al influyente sector bancario italiano: Banco Popolare Milano escaló un 4,3 %, Unicredit un 3,19 % y Finecobank, un 2,28 %.

Por otro lado, la desarrolladora de tecnologías de medición Technoprobe, llegada recientemente al selectivo, encabezó los beneficios al aumentar en un 5,3 % el precio de sus participaciones.

También ganaron otras industriales como Stmicroelectronics (+3,02 %), el fabricante de cables Prysmian (+2,98 %), la firma automovilística Ferrari (+2,71 %) y la de moda Brunello Cucineli (+1,95 %).