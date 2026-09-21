Misión ONU pide investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad de Irán y EEUU

"Todas las partes en el conflicto, incluyendo Estados Unidos, deben llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario", subrayó la presidenta de la misión, Sara Hossain.

En el caso del régimen iraní, acusado de crímenes de lesa humanidad por su violenta represión de las protestas de 2022, 2025 y 2026, la misión también pidió que se detengan inmediatamente las ejecuciones de personas condenadas por participar en las protestas, y que todos los detenidos de forma arbitraria sean liberados.

Hossain admitió que las perspectivas de que se logren justicia y rendición de cuentas sobre estos crímenes dentro de Irán no son muy halagüeñas, por lo que instó a otros Estados miembros a hacer uso de la jurisdicción universal para perseguir a los perpetradores.

El informe de la misión investigó dos bombardeos estadounidenses en el sur de Irán el 28 de febrero, primer día de la guerra, uno dirigido contra una escuela en Minab y otro en una zona residencial de Lamerd, en los que murieron 179 personas, entre ellas 123 menores.

En el caso de la escuela, la acción militar "constituyó un crimen de guerra al convertir un bien de carácter civil en objetivo de un ataque", señaló Hossein.

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Respecto a la represión iraní a las protestas de diciembre y enero, el informe recuerda que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal para matar o causar heridas a manifestantes y peatones pacíficos, incluidos niños.

"Los manifestantes sufrieron heridas graves en la cabeza, el pecho y los ojos, causados por perdigones metálicos de escopeta, que en muchos casos provocaron ceguera permanente", explicó la presidenta de la misión.

Los expertos siguen sin poder confirmar el número total de víctimas de esa represión, aunque Hossain afirmó que probablemente son "muy superiores" a las cifras de las autoridades iraníes, que en su día hablaron de 3.038 muertos y 25.000 heridos.

En el turno de réplica, el embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que las protestas de enero "fueron al principio pacíficas, pero inmediatamente se convirtieron en conflictos internos tras la injerencia extranjera".

Aseguró que funcionarios de Estados Unidos han reconocido que se transfirieron armas al interior de Irán para ser distribuidas entre los manifestantes, lo que, acompañado de "provocaciones externas", desempeñó "un papel importante a la hora de aumentar el conflicto".

Respecto a los ataques estadounidenses, aseguró que "suponen una de las páginas más oscuras de la historia humana".

El objetivo declarado de Estados Unidos es "destruir nuestra civilización y devolver al país a la Edad de Piedra, pero no han tenido en cuenta la historia, el patrimonio y la resiliencia del pueblo iraní", afirmó.