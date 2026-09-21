Muere a los 76 años el hermano del emir de Dubái, Ahmed bin Rashid Al Maktoum

El también vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU) lamentó el fallecimiento de su hermano Ahmed, "ocurrido esta mañana de lunes", por lo que "ha declarado un periodo de luto oficial de diez días en Dubái, durante el cual las banderas ondearán a media asta", indicó la nota.

"Que Alá se apiade del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum... Que Alá tenga misericordia de ti, hermano mío... Has regresado junto a un señor generoso y grande. Puede que estés ausente de nuestra vista, Ahmed, pero nunca de nuestras oraciones ni de nuestros corazones... Que Alá nos conceda, a nosotros y a tus seres queridos, paciencia y consuelo", escribió el gobernador de Dubái en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, expresó sus "sinceras condolencias a Mohamed bin Rashid por el fallecimiento de su hermano", de quien destacó sus "duraderas contribuciones al desarrollo" del país desde su fundación que "siguen inspirando la trayectoria de progreso de la nación".

Ahmed bin Rashid Al Maktoum, nacido el 12 de julio de 1950, era el cuarto y menor hijo del jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, quien fue vicepresidente de EAU, fundador y gobernante del emirato de Dubái entre 1958 y 1990.

Cursó estudios en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, y desarrolló posteriormente una carrera vinculada a las Fuerzas Armadas y a la seguridad de Dubái.

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Llegó a ocupar el cargo de comandante del Mando Militar Central de Dubái y fue vicepresidente de la Policía y Servicios Públicos del emirato.

El jeque Ahmed también mantuvo una estrecha vinculación con el deporte y los negocios en Dubái. Fue presidente del club de fútbol Al Wasl y estuvo relacionado con distintas actividades empresariales y deportivas.