Pakistán afirma haber abatido a 28 terroristas en bombardeos en la frontera con Afganistán

Pakistán afirma haber abatido a 28 terroristas en bombardeos en la frontera con Afganistán

Islamabad, 21 sep (EFE).- Pakistán afirmó este lunes haber abatido a 28 terroristas en ataques aéreos a lo largo de la frontera con Afganistán, después de que Kabul informara que los bombardeos paquistaníes habían causado la muerte a tres civiles en territorio afgano.