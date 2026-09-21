Pakistán detiene a tres hermanas del opositor Imran Khan en vísperas de una protesta

Uzma Khan y Noreen Niazi fueron detenidas este lunes, un día después del arresto de otra de las hermanas del exmandatario, Aleema Khan, según el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

El partido calificó las detenciones como un acto de persecución política y un intento de entorpecer la marcha hacia Islamabad convocada para el próximo 27 de septiembre para exigir la puesta en libertad de Khan.

Las autoridades ordenaron la detención de las hermanas durante 30 días en virtud de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público de Punyab de 1960, que permite detener a una persona para preservar el orden público hasta por seis meses.

Aleema Khan fue detenida el domingo bajo el argumento de que sus actividades eran "perjudiciales para la seguridad pública y el mantenimiento del orden público".

La detención de tres de las cuatro hermanas de Khan agrega más tensión entre el PTI y el Gobierno, con el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, instando este lunes al partido opositor a suspender la protesta.

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"Les hemos dicho claramente (al PTI) que nunca conseguirán nada con ese tipo de espectáculo, y volveré a decir que aún hay tiempo; no deberían meterse en esta situación", declaró el ministro ante los medios de comunicación en la ciudad de Lahore.

En noviembre de 2024, una marcha convocada por el PTI se saldó con enfrentamientos mortales entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El partido afirmó que las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a más de 20 personas, una acusación que el Gobierno negó.

Khan, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023 y afronta varias condenas y causas judiciales que él atribuye a una persecución política por parte del actual Gobierno y del Ejército.

El partido ha denunciado en repetidas ocasiones que el líder opositor ha sido sometido a un régimen de aislamiento y privado de derechos básicos desde su encarcelamiento.