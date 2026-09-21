Partido ruso Nueva Gente reconoce contribución de votantes del excluido partido pacifista

Moscú, 21 sep (EFE).- El líder del partido ruso Nueva Gente, que consiguió el apoyo de casi el 8 % de los votantes en las elecciones parlamentarias que concluyeron el domingo y fueron ganados por el partido oficialista Rusia Unida, reconoció hoy la contribución a resultado de los simpatizantes del partido pacifista Yábloko, que fue excluido de los comicios.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.