Pekín planea nuevas normas para prohibir "familiares o parejas virtuales" para menores

La normativa, publicada por la Administración del Ciberespacio de China, prohibiría a estas plataformas ofrecer "servicios de intimidad virtual" y otras funciones que "induzcan a los menores a desarrollar adicción o que dañen o puedan afectar gravemente su salud física y mental".

También vetaría las redes sociales en línea entre desconocidos, salvo para los mayores de 16 años que dependan de sus propios ingresos.

Para el resto de usuarios menores de esa edad, la normativa estipula que los proveedores deberán ofrecer un "modo menor" a la hora de prestar servicios de transmisión en directo ('live streaming') o videojuegos en línea, redes sociales en línea (blogs, foros o grupos) y servicios de IA que "puedan afectar la cognición" de los usuarios.

También se exige a los operadores identificar con mayor precisión a los usuarios menores de edad y se les prohíbe el uso de algoritmos que "induzcan a la dependencia emocional, la adicción o el gasto excesivo".

Las infracciones podrían acarrear multas de hasta diez veces los ingresos obtenidos por la plataforma si estos superan el millón de yuanes (unos 149.000 dólares).

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El abogado He Qianggao explicó al diario hongkonés South China Morning Post que el objeto de la regulación son aquellos servicios que fomenten la dependencia emocional o sustituyan relaciones del mundo real, por lo que los chats de IA convencionales quedarían, en general, fuera de su alcance.

Las propuestas se encuentran actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 17 de octubre.

Esta medida es el último paso dado por Pekín para frenar los riesgos que estas aplicaciones pueden generar en niños y adolescentes, un colectivo que representaba el 18 % del total de internautas chinos —112,5 millones de personas de entre 6 y 19 años— a finales de 2025, según datos del estatal Centro de Información de la Red de Internet de China.

Hace dos meses Pekín ya comenzó a regular la interacción con IA de apariencia humana con normas dirigidas a los sistemas que complacen en exceso a los usuarios o fomentan la dependencia emocional de maneras que dañan las relaciones reales.

Para cumplir con la normativa, los gigantes digitales ByteDance — matriz de Tiktok — y Alibaba desactivaron las funciones de agentes personalizados que permitían a los usuarios crear personajes con nombres, personalidades y estilos de habla fijos.