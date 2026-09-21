Pionyang dice que probó un nuevo sistema de armas tras los misiles detectados por Seúl

Kim dijo que el ensayo fue una muestra de una "tecnología ultramoderna de defensa y supuso un progreso claro en la modernización de sus fuerzas armadas", informó el medio estatal KCNA, sin dar detalles sobre el sistema.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) detectó el domingo pasado dos lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, con unas tres horas de diferencia. Según Seúl, el primero recorrió unos 450 kilómetros y el segundo más de 600 kilómetros.

En las fotos de la KCNA, el líder norcoreano estuvo acompañado por su hija adolescente, Kim Ju-ae, considerada por la inteligencia surcoreana como potencial sucesora al frente del régimen.

Una de las imágenes muestra a ambos observando una pantalla con la inscripción del misil "Hwasong-11", lo que apuntaría a que podrían haberse probado este tipo de misiles balísticos hipersónicos.

La pantalla también indicaba un alcance de 908,2 kilómetros; sin embargo, expertos citados por la agencia surcoreana de noticias Yonhap plantearon también la posibilidad de que Pionyang hubiera alterado la cifra para presentar la prueba como exitosa.

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El anuncio de Pionyang se produce después de que los cancilleres de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón reafirmaran la víspera en Nueva York su compromiso con la completa desnuclearización norcoreana y con la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad destinadas a impedir la financiación de sus programas nuclear y balístico.