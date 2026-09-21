Presidente dominicano plantea elevar las relaciones con Perú tras reunirse con Fujimori

Santo Domingo, 21 sep (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, planteó este lunes elevar "a otros niveles" las relaciones entre República Dominicana y Perú durante una reunión bilateral con la mandataria peruana, Keiko Fujimori, en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de la ONU.

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