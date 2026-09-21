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21 de septiembre de 2026 a la - 10:55

Putin pone bajo "control temporal" de Rusia activos de la francesa Aptar Europe Holding

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Moscú, 21 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que autoriza a una empresa rusa tomar el control temporal de los activos de la compañía francesa Aptar Europe Holding, tras haber tomado la misma decisión la semana pasada respecto a las empresas Nestlé y la filial de Auchan en el mercado ruso, según un documento publicado este lunes en el portal de información legal.

Por EFE
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De acuerdo con el decreto, los activos pasan bajo control de la compañía H&N, propietaria de Lóguika Moloka, anteriormente Danone, nacionalizada en 2023 tras su retirada del mercado ruso por la guerra en Ucrania.

Aptar Europe Holding es la propietaria de la fábrica Aptar Vladímir, especializada en la confección de envases plásticos.

El pasado 17 de septiembre el mandatario puso a Nestlé y la filial de Auchan bajo control de L.E.V. Management.

Una decisión similar se adoptó con respecto a las acciones de Le Monlid, la entidad jurídica que opera la antigua Leroy Merlin bajo la marca Lemana Pro.

L.E.V. Management se registró en Moscú en octubre de 2024 como una empresa que opera en el sector de la consultoría comercial y de gestión.

Este lunes L.E.V. Management se dirigió a Auchan y Lemana Pro con la solicitud de mantener el estado anterior de las compras, suministros, funcionamiento de las tiendas de las redes y los empleos.

La compañía también prometió tomar medidas para proteger las instalaciones de Auchan ante posibles ataques de drones ucranianos.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han puesto bajo gestión estatal temporal los activos de una serie de empresas extranjeras.