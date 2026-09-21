Reino Unido formula su primera acusación por delitos vinculados al genocidio de Ruanda

La Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales (CPS, en inglés) ha procesado al doctor Vincent Brown, anteriormente conocido como Vincent Bajinya, por un delito de "conducta auxiliar" del genocidio y otros seis cargos de conducta auxiliar de "asesinato como crimen de lesa humanidad", en contravención del artículo 52 de la Ley de la Corte Penal Internacional del 2001.

El sospechoso es originario de Kigali, capital de Ruanda, pero actualmente reside en el norte de Londres. De acuerdo con la CPS, es la primera persona a la que se le imputan cargos en el Reino Unido relacionados con su participación en el genocidio contra los tutsis en Ruanda de 1994.

En concreto, el jefe de la división de delitos especiales y lucha contra el terrorismo de la Fiscalía, Frank Ferguson, detalló que al doctor Brown se lo acusa de haber "dirigido e incitado" actos de genocidio perpetrados por otros.

Brown comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster mañana, martes 22 de septiembre.

La CPS dijo haber tomado la decisión tras revisar un expediente de pruebas de la Policía Metropolitana de Londres proveniente de una investigación iniciada en 2019 a petición del Gobierno ruandés y concluir que se cumplían los requisitos legales para presentar cargos penales contra el sospechoso.

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Se estima que más de 800.000 civiles, principalmente de población tutsi, fueron asesinados durante el denominado genocidio de Ruanda, que tuvo lugar entre abril y julio de 1994.