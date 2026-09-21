Rusia afirma haber destruido objetivos militares y energéticos en Kiev y Odesa

El mando castrense ruso aseguró en su canal de Telegram que la parte rusa atacó en la región de Kiev el centro BDU Logistic, ubicado en la localidad de Shchastlive, "encargado de almacenar y distribuir bienes de uso militar", además de una distribuidora de gas en la localidad de Boyarka que abastecía al Ejército ucraniano.

En el sur de Ucrania los militares rusos atacaron un buque de carga seca con suministros militares en el puerto de Odesa e infraestructura portuaria en el puerto de Izmail.

Además, fue atacado en alta mar un buque de carga seca que transportaba suministros para el Ejército ucraniano rumbo al puerto de Odesa.

El Ministerio de Defensa ruso alertó la víspera, tras los ataques masivos ucranianos durante las elecciones legislativas rusas, que las Fuerzas Armadas de Rusia "continuarán e intensificarán los ataques con armamento de alta precisión contra objetivos militares en Kiev".

Según el mando castrense ruso, durante la última jornada electoral fueron derribados 1.951 drones y ocho misiles de largo alcance sobre Rusia.