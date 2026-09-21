Rusia derriba 244 drones ucranianos sobre 19 regiones rusas y el mar Negro

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 244 drones de ala fija" sobre 19 regiones y el mar Negro, indicó el mando castrense ruso en Telegram.

El ataque no incluyó la anexionada península de Crimea, objetivo permanente de los drones ucranianos.

En la región de Oriol fueron derribados 32 drones, según el gobernador local, Andréi Klichkov.

"A consecuencia del ataque enemigo fueron dañadas tres casas particulares, no hubo víctimas. En los lugares de los hechos trabaja personal del Ministerio de Emergencias y la Policía", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

En la sureña región de Rostov fue derribado cerca de medio centenar de drones sobre seis distritos, señaló por su parte el gobernador local, Yuri Slusar, en su canal de Telegram.

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Además de los 244 drones derribados sobre territorio ruso, la agrupación militar Norte que combate en Ucrania, afirmó a TASS haber derribado durante la noche otros 125 drones ucranianos sobre las regiones de Járkov y Sumi, donde las fuerzas rusas intentan crear una franja de seguridad.