Sánchez elogia que Guterres haya preservado el papel de la ONU frente a su cuestionamiento

Sánchez inició con un encuentro con Guterres la agenda de su viaje a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El jefe del Ejecutivo informó de que le trasladó su felicitación por la tarea que ha desempeñado en un contexto de fragmentación internacional.

"Su esfuerzo -dijo en las redes sociales- ha permitido preservar el papel central de la ONU como principal espacio de diálogo, compromiso y búsqueda de soluciones compartidas a los desafíos globales".

Sánchez y Guterres analizaron las prioridades multilaterales que consideran necesarias ante los desafíos geopolíticos del mundo actual y recalcaron la importancia de reforzar la cooperación internacional en un contexto de polarización marcado por guerras como las de Ucrania, Gaza y Oriente Próximo.

Asimismo, reafirmaron su apuesta por mantener la acción climática y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, al tiempo que coincidieron en una cerrada defensa del multilateralismo.

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El multilateralismo fue el eje de una cumbre en la que participó a continuación Sánchez y que fue organizada por el Consejo Europeo y Kenia.

Una iniciativa que tiene como objetivo reunir a países de distintas regiones para impulsar un debate al más alto nivel sobre el fortalecimiento del sistema internacional basado en reglas y lanzar formalmente el marco P4M: una plataforma abierta, alejada del planteamiento de bloques, que sirva para facilitar el diálogo, la coordinación política y la cooperación.

En su discurso, Sánchez defendió un multilateralismo universal e inclusivo frente a los intentos por desmantelar el orden basado en reglas y señaló que, con frecuencia, se crean coaliciones de países afines que avanzan en círculos reducidos con el objetivo de buscar soluciones a problemas urgentes.

Ante ello, subrayó que la respuesta a un mundo fragmentado no puede ser más fragmentación, porque la paz, dijo, “no nace de estrechar el círculo de la confianza, sino de ampliarlo”.

El presidente del Gobierno aseguró que España mantiene un firme compromiso con el multilateralismo mediante su oposición a las guerras y la apuesta por la diplomacia, la defensa del desarrollo sostenible y una arquitectura financiera internacional más justa.