Tapices de Goya de Colecciones Reales llegan a Buenos Aires y por primera vez a América

Las obras de Goya (Fuendetodos, España, 1746-Burdeos, Francia, 1828) exhibidas en el museo porteño fueron diseñadas por el maestro aragonés entre 1776 y 1788, y se podrán ver hasta enero de 2027.

“Este préstamo constituye un hito para nuestro joven museo, inaugurado en 2023 junto al Palacio Real de Madrid, al ser la primera vez que una obra de la Galería se presenta en América”, expresó en un comunicado publicado horas antes de la inauguración el director de la Galería de las Colecciones Reales de España, Víctor Cageao.

Añadió que es “especialmente significativo que estos tapices inauguren su presencia en el continente, pues reflejan una etapa esencial de la trayectoria de Goya y forman parte de uno de los conjuntos de mayor relevancia histórica y artística de las Colecciones Reales”, añadió.

Por su lado, Andrés Duprat, director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, uno de los más importantes de Latinoamérica por el valor de sus fondos, indicó que “estas obras amplían el repertorio del maestro español y dialogan con las piezas que integran la colección patrimonial, que comenzó a conformarse en 1906, cuando Eduardo Schiaffino adquirió en Europa un conjunto de cuatro grabados. Con el tiempo, ese núcleo se amplió con otras pinturas y series completas de aguafuertes”.

“Por esa razón, decidimos ubicar los tapices en una sala contigua a la que reúne las obras de Goya que integran el guión permanente. De este modo, el visitante puede recorrer, en continuidad, distintas facetas de la producción del artista español”, agrega Duprat.

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Los tapices prestados forman parte de siete series creadas por Goya entre 1775 y 1792 para destinarlos a los palacios de El Pardo y El Escorial, como parte de un encargo oficial. Esa colaboración dio comienzo a un importante vínculo del artista con la Corte, hasta terminar siendo nombrado, en 1786, pintor de Carlos III.

‘La cometa’, el primero de los dos tapices que se exhibe en Buenos Aires, lo realizó entre 1776 y 1778 para decorar el comedor de los príncipes de Asturias en El Pardo, mientras que la segunda pieza, ‘La gallina ciega’, fue diseñada en 1788 para el dormitorio de las infantas en ese mismo palacio.

Ambas obras se inspiran en la vida cotidiana, los juegos populares y los paseos, e ilustran escenas de campo de esa época en las afueras de Madrid, con rasgos de estilo rococó.

La ejecución de los tapices de Goya, que constituyen uno de los conjuntos más sobresalientes de las Colecciones Reales, comenzaba con un cartón pintado a tamaño natural por el artista, que luego servía como modelo para los maestros tejedores de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

Los tejedores, a continuación, construían los tapices mediante un complejo proceso artesanal realizado con hilos de lana y seda.

Los cartones originales se conservan, en su mayor parte, en el Museo del Prado, mientras que los tapices se pueden ver en la Galería de las Colecciones Reales en Madrid, y ahora en Buenos Aires.