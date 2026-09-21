Tres detenidos en relación con una de las nueve mujeres asesinadas en Sudáfrica

En un comunicado, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) reportó "un avance significativo en la investigación del asesinato de la novena víctima de una serie de homicidios de mujeres que se investigan actualmente" en el municipio, en la provincia de Gauteng (norte).

El pasado fin de semana, precisó, efectivos la Unidad de Homicidios y Robos de Gauteng "detuvieron a tres sospechosos -un hombre y dos mujeres- en relación con este asesinato" cometido en la zona de Dawn Park.

Se prevé que los tres sospechosos comparezcan este lunes ante el Tribunal de Magistrados de Boksburg, en Ekurhuleni.

La comisionada nacional interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, aseguró que la Policía está plenamente dedicada a los nueve casos de asesinato, otorgando atención prioritaria a cada uno de ellos.

"Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que estas investigaciones se lleven a cabo con la urgencia y la determinación que requieren. Nuestros investigadores están siguiendo todas las pistas disponibles y trabajan incansablemente para llevar a los responsables ante la Justicia", declaró Dimpane.

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Este domingo, el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, reveló que tres personas fueron citadas para ser interrogadas tras el hallazgo de los cuerpos de las nueve mujeres.

"Estas investigaciones no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados. Hay algunos indicios de diferentes 'modus operandi' y diferentes motivos", subrayó Cachalia.

El pasado miércoles, la Policía reveló que un sospechoso fue detenido en relación con "uno de los asesinatos cometidos en julio".

Tras el primer asesinato registrado el pasado 15 de julio, las fuerzas del orden arrestaron a la pareja de la víctima.

Asimismo, el SAPS anunció entonces que buscaba a otra persona relacionada con el caso y ofreció una recompensa de 400.000 rands (unos 21.300 euros) a cambio de "cualquier información" que haga avanzar las investigaciones.

La Policía no ha confirmado si esa persona detenida y la que está en búsqueda guardan relación con más de uno de los asesinatos.

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y Dawn Park.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, exigió el pasado martes a la Policía priorizar la investigación de estos crímenes.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.