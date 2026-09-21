Tres militares muertos deja la activación de un campo con explosivos en Colombia

El ataque, detalló el Ejército en un comunicado, ocurrió en la madrugada del lunes cuando las tropas "fueron afectadas mediante la activación de un área preparada con dispositivos explosivos improvisados en la vereda (aldea) La Unión, municipio de La Macarena".

"Como consecuencia de este hecho, tres de nuestros soldados profesionales fueron asesinados, mientras que un suboficial y tres soldados profesionales más resultaron heridos", añadió la información.

Los soldados que murieron en el ataque fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez.

Las autoridades señalan como posibles responsables a los miembros del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los criminales más buscados de Colombia.

Por otra parte, el Ejército detalló que otro ataque con explosivos fue perpetrado este lunes en el municipio de Vistahermosa, también en Meta, y que en él resultaron heridos dos militares.

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"Rechazamos categóricamente estos ataques terroristas que atentan contra la vida y la integridad de nuestros soldados. La institución denunciará los hechos ante las autoridades competentes para que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se determinen las posibles violaciones a los derechos humanos", señaló la institución.