Trump acude a la ONU con el foco puesto en Irán y tras sus críticas a Naciones Unidas

Trump, que viaja este mismo lunes a Nueva York para el discurso del martes en la ONU, tiene también previstas varias reuniones con líderes extranjeros, entre ellos un inédito encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de regresar a Washington para recibir a su homólogo chino, Xi Jinping.

Durante su intervención ante la Asamblea, Trump "abordará la importancia de asegurar que Irán jamás obtenga un arma nuclear, una demanda que no es solo de Estados Unidos sino de la ONU", declaró en una rueda de prensa telefónica el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz.

Después, tiene previsto reunirse con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a aliados de Washington en el golfo Pérsico, para abordar la evolución de la guerra.

El conflicto, lanzado en enero por Estados Unidos e Israel, está a punto de cumplir siete meses sin haber alcanzado su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás. Además, amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones de mitad del mandato en noviembre, debido al elevado precio de la gasolina.

Pese a la guerra, la Administración de Trump aprobó los visados para que la delegación iraní, previsiblemente encabezada por el presidente Masud Pezeshkian, pueda viajar a Nueva York y participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU.

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En cambio, Estados Unidos volvió a denegar el permiso de entrada al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, quien deberá intervenir mediante una declaración pregrabada en vídeo.

Trump iniciará este lunes su agenda diplomática en Nueva York con una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El martes, además de dar su discurso y abordar la situación en Irán, prevé exprimir al máximo su jornada con una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en el que Washington trata de reactivar las conversaciones de paz con Rusia.

También se verá por primera vez con la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, en un acercamiento inédito menos de un año después de la captura de Nicolás Maduro, encarcelado en una prisión neoyorquina situada a pocos kilómetros de la sede de la ONU.

Asimismo, mantendrá un primer encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham, y volverá a reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La participación de Trump en la ONU llega después de la dura intervención que pronunció el año pasado ante la Asamblea General, cuando denunció la ineficacia del organismo y lo acusó de no haber contribuido a la resolución de conflictos internacionales.

El mandatario acusó a la ONU de fomentar la migración irregular, de inventar la crisis climática e incluso ironizó sobre los fallos técnicos ocurridos durante su visita, como un teleprompter averiado y unas escaleras mecánicas que dejaron de funcionar.

Asimismo, el año pasado impulsó el llamado Consejo de la Paz para dar seguimiento al plan de paz para la Franja de Gaza, en un intento de restar protagonismo a Naciones Unidas en la gestión del conflicto palestino-israelí.

Trump regresará a la Casa Blanca el martes por la noche para preparar la llegada, el miércoles, de Xi Jinping, quien iniciará una visita de Estado de tres días a la capital estadounidense.

El encuentro entre Trump y Xi, el segundo de este año tras el celebrado en mayo en Pekín, busca encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Xi, que ha evitado participar en la Asamblea General de la ONU pese a sus visitas a Estados Unidos, será agasajado por Trump con una cena de Estado en la Casa Blanca el jueves.

El viernes, ambos visitarán los Archivos Nacionales de Estados Unidos, donde se conservan la Constitución y la Declaración de Independencia del país.