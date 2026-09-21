Trump busca acuerdo para importar potasa de Bielorrusia y no depender de Canadá

Trump busca acuerdo para importar potasa de Bielorrusia y no depender de Canadá

Washington, 21 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que está buscando un acuerdo para importar potasa de Bielorrusia y así no depender de Canadá, el país del que Estados Unidos obtiene la mayor parte de este fertilizante y con el que mantiene una recrudecida disputa comercial.