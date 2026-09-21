Trump dice que no frenará crecimiento de la IA ahora que EEUU "lleva la delantera" a China

"Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Precisamente, la inteligencia artificial será uno de los temas que está previsto abordar en el encuentro de esta semana en Washington entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, en el marco de la rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias.

En pleno debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la humanidad y, pese a las alertas de directivos de empresas tecnológicas, la postura de Trump permanece firme.

"Seremos prudentes —para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrán límites si es necesario—, pero yo solo fomentaré la IA", dijo.

Trump acusó de engañar a quienes advierten de los peligros: "las mismas personas que decían: 'todos estaremos muertos en doce años debido al calentamiento global' son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un desastre" agregó.

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Para el presidente "¡quien gane la carrera de la IA, gana!" y por este motivo rechaza las peticiones de una regulación para contener el desarrollo de la inteligencia artificial.

La petición demócrata de una legislación sobre inteligencia artificial ha quedado congelada por el adelanto del receso electoral en la Cámara de Representantes, impulsado por el presidente de la institución, el republicano Mike Johnson, y tendrá que esperar a la próxima sesión que no se celebrará hasta después de las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.