Ucrania tacha de "inaceptable" que se retiren sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

"¿Qué ha cambiado? Nada. Sacarlos de la lista es inaceptable y enviaría la señal equivocada a Moscú cuando la presión debería incrementarse", escribió en X.
Los dos oligarcas en cuestión son Alisher Usmanov y Mijail Fridman, que están en la lista de sanciones de la UE por sus relaciones con el Kremlin y la contribución directa o indirecta de sus imperios comerciales al esfuerzo de guerra ruso.
Eslovaquia -cuyo primer ministro, Robert Fico, es partidario de reanudar las relaciones con Moscú- pide cancelar las sanciones a ambos, mientras que Francia se ha sumado a la demanda de sacar de la lista a Usmanov.
Este último empresario ruso tiene también la nacionalidad uzbeka y París espera lograr su retirada de la lista de sancionados a cambio de la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán, según informó el Financial Times.
Uzbekistán y Azerbaiyán son dos países túrquicos que pertenecieron a la URSS y son a día de hoy socios estratégicos.
Eslovaquia y Francia bloquean desde el 15 de septiembre la renovación de la lista de sancionados rusos por la guerra de Ucrania debido a la negativa del grueso de países de la UE a cancelar las sanciones a Usmanov y Fridman.
Los países europeos buscan un acuerdo para poder extender estas sanciones.