Ucrania tacha de "inaceptable" que se retiren sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

Ucrania tacha de "inaceptable" que se retiren sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

Kiev, 21 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, calificó este lunes de "inaceptable" la posible retirada de dos oligarcas rusos de la lista de sancionados de la UE, como podría ocurrir si los Veintisiete aceptan las peticiones en este sentido de Eslovaquia y Francia.