Un buque granelero de bandera panameña chocó con un pesquero chino en aguas de Singapur

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que el granelero M/N First Margaux no sufrió daños estructurales producto de la colisión; lo que sí ocurrió en el caso de la nave pesquera que, sin embargo, "logró mantenerse a flote y navega por sus propios medios hacia el próximo puerto para realizar las reparaciones necesarias".

"Se ha confirmado que ambas tripulaciones se encuentran en perfecto estado de salud y a salvo", agregó un comunicado de la AMP, el ente estatal responsable del registro panameño de buques, uno de los más grandes del mundo con 7.831 naves abanderadas y 200,6 millones de toneladas brutas, de acuerdo con las cifras actualizadas hasta este lunes.

La AMP no identifica al pesquero afectado ni da la fecha del accidente, que según medios de comunicación tuvo lugar el pasado 17 de septiembre.

El sitio especializado The Maritime Executive difunde en su página web un video del choque entre las dos naves, e identifica al buque pesquero como chino y de nombre Luqing Yuanyu 108.

Según este medio, el "First Margaux es un granelero de 80.000 TPM, propiedad de una empresa japonesa y gestionado por una empresa china, con bandera panameña. Tiene tres años de antigüedad y un historial de inspecciones impecable".