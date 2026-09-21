Un códice mexicano precolombino, expuesto en la Biblioteca Nacional francesa

Paralelamente a la exposición de este manuscrito conservado originalmente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, la BnF cedió a esta misma institución mexicana el códice Azcatitlan, que estará expuesto hasta el 6 de diciembre. La Biblioteca Nacional Francesa atesora uno de los más importantes fondos de manuscritos mexicanos fuera del país latinoamericano.
Estos intercambios se celebran para conmemorar el bicentenario de las relaciones francomexicanas.
El códice Boturini, una larga tira de papel amate (material elaborado a partir de fibras extraídas de la corteza del ficus) que consta de 21,5 láminas plegadas en acordeón, fue realizado por 'tlacuilos' (escribas-pintores), probablemente a comienzos de la época colonial.
"Fuente fundamental para el estudio de la etnohistoria mesoamericana, el códice Boturini ocupa asimismo un lugar relevante en la transmisión del relato histórico y de la memoria mexicanos", indicó la BnF en un comunicado.
El códice Azcatitlan es un manuscrito pictográfico del siglo XVII que relata la historia de los mexicas desde su migración hasta la fundación de México-Tenochtitlan. Consta de 25 folios de papel de origen europeo.
"El manuscrito constituye una fuente clave para el estudio de la historia y la sociedad mexicas, así como de las transformaciones políticas y culturales ligadas al encuentro con los españoles", explicó la BnF.