Un códice mexicano precolombino, expuesto en la Biblioteca Nacional francesa

París, 21 sep (EFE).- El códice Boturini, un manuscrito que relata la migración legendaria de los habitantes de Aztlán hasta las orillas del lago de Texcoco, está expuesto en el museo de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) hasta el 13 de diciembre.

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