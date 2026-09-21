Una avería provoca retrasos en vuelos con destino a los tres aeropuertos de Nueva York

Según la Administración de Federal de Aviación (FAA), la avería en equipamiento ha obligado a dejar en tierra por el momento a todos los vuelos domésticos o con origen en Canadá que tengan como destino Newark y JFK, en Nueva York, así como Teterboro (aeropuerto) y Filadelfia.

En el caso del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el retraso medio establecido por la FAA para el despegue de aeronaves que viajen de dentro de Estados Unidos o Canadá es de 44 minutos.

A su vez, el Aeropuerto Internacional Logan de Boston sufrió algunas demoras generalizadas en las llegadas debido al incremento en el volumen de tráfico derivado del desvío de vuelos que tenían como destino Filadelfia.

La FAA ha indicado que la avería responde a que unas labores de construcción en el noreste de Estados Unidos han dañado unas líneas de fibra óptica que alimentan los sistemas de control de tráfico aéreo en la región y su perspectiva por el momento es que las reparaciones puedan extenderse durante varias horas.