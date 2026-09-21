Una familia venezolana necesita 755 dólares solo para la alimentación de un mes, según ONG

Una familia venezolana necesita 755 dólares solo para la alimentación de un mes, según ONG

Caracas, 21 sep (EFE).- Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en agosto 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, un aumento del 3,77 % con respecto a julio, cuando el costo de la canasta fue de 727,89 dólares, según cálculos difundidos este lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.