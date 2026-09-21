Uruguay entrega a Perú presidencia del Consenso de Brasilia para la integración regional

El traspaso de la presidencia rotatoria de Uruguay a Perú se realizó en Nueva York, durante una reunión de sus ministros de Relaciones Exteriores en la víspera de la asamblea general de las Naciones Unidas, según informó en un comunicado la Cancillería peruana.

Perú anticipó que durante su presidencia priorizará los trabajos en tres ejes que ofrecen el mayor potencial para profundizar la integración regional y generar resultados concretos en beneficio de sus ciudadanos: gestión del riesgo de desastres, transporte e integración física y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Adicionalmente, bajo el liderazgo de Perú se promoverá un proceso de reflexión sobre la articulación en el Consenso de los diversos foros regionales y subregionales de concertación política e integración, así como el desarrollo de la cooperación sobre inteligencia artificial, orientada a la transformación digital del Estado.

Uruguay realizó un balance del período en el que lideró el mecanismo, en el cual buscó impulsar un enfoque técnico, flexible y pragmático.

También se enfocó en dar continuidad a los trabajos de las presidencias anteriores y priorizando aquellas áreas en las que existieron condiciones para alcanzar avances concretos, tales como: infraestructura y transporte, conectividad digital, gestión del riesgo de desastres, educación y cultura, integración productiva, defensa y cooperación penitenciaria, entre otras.

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Asimismo, las dos partes valoraron especialmente los esfuerzos realizados durante la presidencia uruguaya para fortalecer la articulación con organismos regionales y subregionales, procurando evitar duplicaciones y aprovechar capacidades ya existentes.

En ese contexto, se destacó el acompañamiento brindado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), tanto en materia técnica como financiera y logística, así como su disposición a continuar apoyando los trabajos del Consenso durante la presidencia peruana.

Coincidieron, asimismo, en la importancia de preservar una lógica de acumulación y continuidad entre las sucesivas presidencias rotativas, así como de profundizar la reflexión sobre el futuro del Consenso de Brasilia, sus modalidades de trabajo y la identificación de ámbitos en los que exista suficiente convergencia para avanzar hacia resultados concretos y visibles para las sociedades sudamericanas.