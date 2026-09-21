Velero escuela uruguayo culmina su viaje de instrucción tras visitar seis países

En este viaje, que duró cinco meses y medio, el Capitán Miranda participó en eventos masivos, como fueron la celebración de los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el Sail Curaçao.

En España, el buque pasó por Cádiz, una parada significativa por ser el lugar donde fue construido en 1930, cuando había sido pensado como un buque hidrográfico y donde luego fue transformado en el velero escuela que es en la actualidad.

"Una de las tareas que tenemos encomendadas es llevar un pedacito de Uruguay a todos los lugares del mundo", contó a la prensa el comandante de la embarcación, el capitán de navío Gabriel Calimaris, quien expresó el orgullo de la tripulación de "continuar con el legado" de un velero que ya tiene 96 años sirviendo para el país suramericano.

Según dijo, en cada puerto el buque realiza eventos con las embajadas e instancias con la comunidad uruguaya que los recibe. Para ello, el buque cuenta con un parrillero que en esas recepciones "se carga de carne uruguaya" para mostrar sus "bondades".

Entre otras particularidades, este fue el segundo viaje en el que el velero contó con conexión a internet, por lo que sus tripulantes tuvieron oportunidad de mantenerse en contacto con sus familiares a la distancia.

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En el arribo a Montevideo, sus 81 tripulantes fueron recibidos por sus familias y autoridades del Gobierno.

Entre su tripulación viajaron 15 guardiamarinas en instrucción, que tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que adquirieron en las aulas durante cuatro años.