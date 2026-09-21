ViX revela el primer avance de la serie sobre la icónica banda mexicana Timbiriche

La empresa divulgó un tráiler de la producción, que contará con las actuaciones de Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Weiner, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, informó ViX en un comunicado.

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, narrará la historia de esta banda mexicana que comenzó como un grupo infantil y evolucionó hasta la etapa adulta, tras convertirse en un semillero de talentos, polémicas y éxito comercial.

"Timbiriche narra la historia de un grupo de adolescentes que, impulsados por su pasión por la música y su sueño de triunfar, experimentan la fama de maneras tan inesperadas como vertiginosas. A medida que el fenómeno crece, también lo hacen los desafíos de vivir bajo los reflectores, en una historia donde la amistad, las aspiraciones y las luchas personales se entrelazan con el nacimiento de una leyenda", explicó ViX.

Para ello, transportará a la audiencia a los años 80 para revivir el nacimiento de la banda y cómo sus integrantes se convirtieron en uno de los fenómenos musicales más importantes de Latinoamérica.

Los miembros originales del grupo fueron Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alix Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza, a los que posteriormente se sumaron otros integrantes como Erik Rubín, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez y Biby Gaytán.

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La agrupación ha mantenido su vigencia durante cuatro décadas gracias a varios reencuentros masivos sobre los escenarios y a temas icónicos como 'Con todos menos conmigo' o 'Tú y yo somos uno mismo'.