Vuelos retrasados en Escocia y el norte de Inglaterra por fallos en el control aéreo

Un portavoz del organismo indicó que los ingenieros investigan actualmente el fallo detectado en el centro de Prestwick, en Escocia, y aseguró que no está relacionado con otro ocurrido hace casi dos semanas a nivel nacional, que provocó la cancelación de unos 2.000 vuelos en todo el Reino Unido.

"Los aeropuertos al sur de Manchester (norte inglés) no se están viendo afectados en general, pero los vuelos con destino al norte y los que salen de aeropuertos escoceses están sufriendo algunos retrasos", añadió la fuente.

Nats se disculpó por las molestias y recomendó a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas para comprobar el estatus de sus salidas.

Más de 2.000 vuelos fueron cancelados en dos días, entre 8 y el 9 de septiembre, por un fallo en el sistema de procesamiento de vuelos del operador británico de control aéreo NATS.

La investigación de ese suceso, que aún prosigue, descartó que se tratara de un ciberataque.

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El aeropuerto más afectado en ese momento fue el londinense de Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido y uno de los más transitados de Europa, aunque también hubo retrasos y cancelaciones en Gatwick, al sur de la capital, y otros aeropuertos británicos.

Aerolíneas como la irlandesa de bajo coste Ryanair pidieron la dimisión del consejero delegado de NATS, Martin Rolfe, y el Gobierno pidió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.