Zohran Mamdani y la alcaldesa de Ciudad México comparten visión de ciudades asequibles

Brugada Molina visitó la ciudad estadounidense para participar de la Cumbre de Alcaldes Urbanos 20 (U20), del 19 al 21 de septiembre, al que asisten alcaldes de EE.UU. y el resto del mundo para discutir sobre lo que están haciendo para afrontar la crisis de asequibilidad de la vivienda, el cambio climático y la migración, y lo que los Gobiernos nacionales deben hacer para dar a las ciudades las herramientas para hacer más, de acuerdo con un comunicado de la alcaldía de Nueva York.

La alcaldesa comparó a la ciudad que dirige y la de Nueva York al destacar que comparten su "profunda" convicción de que no pueden convertirse en lugares donde sólo puedan vivir quienes más tienen.

"Una ciudad verdaderamente democrática es una ciudad donde todas y todos caben; donde tener una vivienda, transportarse, cuidar a una familia y disfrutar del espacio público no sean privilegios, sino derechos", afirmó.

Mamdani por su parte destacó la labor de la mexicana para crear y construir las Utopías (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), complejos de infraestructura social masiva y comunitaria, así como un Sistema Público de Cuidados.

El neoyorquino aseguró que Ciudad México "tiene un significado personal para mi" y que también es una inspiración por la manera en que ha respondido a la crisis de los cuidados.

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"Cuando hablamos de los cuidados hemos hablado de lo que su administración ha hecho como ejemplo de lo que podemos ofrecer para este tipo de servicios a las personas. Cuando hablamos de Utopía hablamos también de que debemos garantizar la dignidad a las personas trabajadoras y asegurar que puedan vivir una vida plena", afirmó Mamdani.

Mamdani y Brugada Molina coincidieron en que las ciudades deben ser un espacio para la construcción de paz, de refugio para la gente.

Además, sostuvieron que las ciudades del futuro tienen que ser asequibles para poder seguir siendo habitables; diversas para poder seguir siendo libres, y solidarias para no dejar a nadie atrás.

Nueva York y Los Ángeles copresidieron la cumbre U20 de este año, convocada por C40 Cities y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).