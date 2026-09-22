Argentina protesta ante Reino Unido por la prórroga de licencias petroleras en Malvinas

Un comunicado de este martes de la Cancillería expresa "el enérgico rechazo del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de 'licencias' de producción de hidrocarburos offshore, así como de la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la 'licencia PL001'".

En las aguas del Atlántico sur que rodean a Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que en diciembre pasado ingresó en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

También posee licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), una de las subsidiarias de la israelí, firmó en febrero pasado un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, mediante la compra de un 65 % de ese bloque.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei reclamó este martes al Reino Unido que "la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la plataforma continental argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina".

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El Gobierno argentino aseguró que empleará todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos soberanos" y repitió el pedido de diálogo "constructivo y sustantivo" con el Reino Unido para "reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial".

"Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", concluyó el comunicado de este martes.

La Administración de las islas dijo el lunes en un comunicado que prorrogará todos los permisos vigentes para operaciones petroleras 'offshore' (costas afuera), "una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido".

Las licencias para actividades de exploración se prorrogarán por un período inicial de cinco años, con la opción de extenderlas por dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo.

"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable", señaló Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales de Malvinas.