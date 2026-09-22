Avanza en México la reforma que obliga a los candidatos a renunciar a doble nacionalidad

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la cámara baja aprobó en lo general la reforma enviada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a finales de agosto.

No obstante, la norma aun debe ser avalada por la mayoría del Senado en los próximos días, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana "para determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivos federal y locales".

El requisito aplica para los cargos de elección popular de la presidencia, las gubernaturas en 31 estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana", indica la reforma.

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Además, obliga a los estados a armonizar sus constituciones y su legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

La propuesta fue enviada a finales de agosto por Sheinbaum, al argumentar que una persona con doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y “frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”.

La reforma avanza así en un contexto de recurrentes tensiones entre México y Estados Unidos por las advertencias de Washington sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los señalamientos de Sheinbaum contra cualquier forma de intervención o injerencia extranjera en asuntos internos del país.

También ocurre en la antesala de las elecciones de medio mandato de 2027, cuando México renovará gubernaturas en 17 estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

El debate sobre la doble nacionalidad también ha llegado a otros países de América Latina: presidentes, como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, tienen también la nacionalidad estadounidense, por lo que en ambos países la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses.