Azerbaiyán anuncia la suspensión de vuelos desde Irán por las sanciones de EE.UU.

El organismo aclaró que las restricciones afectan a los vuelos de todas las aerolíneas iraníes, que eran las únicas compañías que operaban en esta ruta.
Anteriormente, las aerolíneas iraníes realizaban vuelos regulares a Bakú desde Teherán y Tabriz.
"Dadas las restricciones actuales, se recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con las aerolíneas o con el punto de venta para gestionar el reembolso de los billetes o el cambio de reserva", subrayaron las autoridades aéreas del país caucásico.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había asegurado este lunes en una entrevista con CNBC que, a partir del miércoles, "todas las aerolíneas iraníes quedarán fuera de servicio en todo el mundo".