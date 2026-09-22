Mundo
22 de septiembre de 2026 a la - 14:30

Azerbaiyán anuncia la suspensión de vuelos desde Irán por las sanciones de EE.UU.

Imagen sin descripción

Bakú, 22 sep (EFE).- Los vuelos que realizaban las compañías aéreas iraníes con destino a Azerbaiyán quedan completamente suspendidos a partir de hoy, 22 de septiembre, debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos, según informó a EFE la Agencia Estatal de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte de Azerbaiyán.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El organismo aclaró que las restricciones afectan a los vuelos de todas las aerolíneas iraníes, que eran las únicas compañías que operaban en esta ruta.

Anteriormente, las aerolíneas iraníes realizaban vuelos regulares a Bakú desde Teherán y Tabriz.

"Dadas las restricciones actuales, se recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con las aerolíneas o con el punto de venta para gestionar el reembolso de los billetes o el cambio de reserva", subrayaron las autoridades aéreas del país caucásico.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había asegurado este lunes en una entrevista con CNBC que, a partir del miércoles, "todas las aerolíneas iraníes quedarán fuera de servicio en todo el mundo".