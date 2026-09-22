Azerbaiyán anuncia la suspensión de vuelos desde Irán por las sanciones de EE.UU.

Azerbaiyán anuncia la suspensión de vuelos desde Irán por las sanciones de EE.UU.

Bakú, 22 sep (EFE).- Los vuelos que realizaban las compañías aéreas iraníes con destino a Azerbaiyán quedan completamente suspendidos a partir de hoy, 22 de septiembre, debido a las nuevas sanciones de Estados Unidos, según informó a EFE la Agencia Estatal de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte de Azerbaiyán.