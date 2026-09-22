Banco Europeo de Inversiones analiza 10 proyectos de Canadá con interés para la UE

"He tenido una reunión muy productiva con el ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá (Tim Hodgson). Vamos a analizar en principio diez proyectos concretos que pueden ser de interés para las empresas europeas", declaró Calviño a EFE desde Nueva York junto a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

"Creo que puede ser una cooperación muy fructífera que beneficie a las dos partes", aseguró la presidenta del BEI, que no entró en detalles sobre los proyectos que se están estudiando.

Calviño se reunió durante el fin de semana con las autoridades canadienses para negociar un acuerdo marco que permita al BEI invertir en áreas estratégicas de interés común, especialmente en materias primas críticas.

Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado que quiere que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, en un momento de estrechamiento de los lazos entre ambas partes ante las amenazas arancelarias del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Calviño y Ribera participaron hoy en una mesa redonda en la sede neoyorquina de la agencia Bloomberg sobre las inversiones que se necesitan para impulsar las tecnologías limpias y la transición energética en Europa.

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En declaraciones a EFE, Ribera subrayó que, en los primeros seis meses del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de EE.UU. contra Irán, Europa pagó 80.000 millones de euros (91.000 millones de dólares) más "sin tener ni una sola molécula adicional de gas o de petróleo".

"Las inversiones anteriores destinadas a electrificar nuestro consumo energético y a utilizar tecnologías para generar electricidad con el sol y el viento o facilitar el uso de biogás nos han reducido esa factura y esa dependencia", señaló.

Así, recalcó la necesidad de "acelerar esa transformación", lo que requiere invertir en infraestructura, redes y capacidad de almacenamiento con distintas tecnologías a través de las estrategias, los planes y el presupuesto de la Unión Europea.

Ambas aseguraron que es posible mantener una agenda climática ambiciosa mientras Europa sigue siendo competitiva.

"Nosotros no queremos bloquear industrias con una visión del pasado que difícilmente podrán seguir siendo competitivas en el futuro, sino encontrar las formas de producir que permitan ganar esa presencia de las industrias europeas en los mercados globales", explicó por su parte Ribera.

Tanto Calviño como Ribera tienen previsto participar esta semana en diversos eventos en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU.