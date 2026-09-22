Christina Applegate comparte un nuevo video en redes tras meses de hospitalización

"Nuevo color de pelo, nueva mancha rara en la mejilla jaja", escribió la actriz de 'Dead to Me', en un video publicado este lunes en su Instagram en el que se la ve posando para la cámara mostrando su pelo rubio.

La actriz agradeció a su estilista Dave Stanwell por alegrarle "el día nublado", y mandó un mensaje de cariño a sus seguidores: "Los quiero y les envío mucho cariño a todos".

En marzo, TMZ reportó que la actriz de 54 años había sido hospitalizada.

Applegate reveló su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, y en su pódcast 'MesSy' ha hablado abiertamente del tema, confesando que había sido hospitalizada más de 30 veces desde que se le detectó la enfermedad.

En agosto, una fuente declaró a la revista People que la intérprete de 'The Sweetest Thing' ya se encontraba en su casa y que estaba muy bien, y compartió una fotografía de su hogar con un mensaje de bienvenida que le hizo su hija.

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Antes de eso, la actriz había compartido poco en redes sociales, entre ellos una fotografía con su hija o un mensaje lamentando la muerte del actor Tim Curry.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que daña la capa protectora que recubre las fibras nerviosas, lo que puede dificultar la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Según Mayo Clinic, la esclerosis múltiple puede causar entumecimiento, debilidad, problemas para caminar, cambios en la visión y otros síntomas.