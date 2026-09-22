Colombia pone a prueba capacidades de su Ejército para trabajar con fuerzas de la OTAN

Esta evaluación, en el Fuerte Militar de Tolemaida, hace parte del programa de Conceptos Operacionales de Capacidades (OCC) de la OTAN y comprende 1.252 tareas en las que unidades de infantería e ingeniería colombianas deben demostrar, ante 34 observadores de quince países, que pueden ejecutar conforme a los protocolos establecidos.

Uno de los ejercicios desarrollados este martes, y documentado por EFE, recreó una emboscada contra una unidad militar y la posterior extracción de varios soldados heridos, una situación en la que los uniformados debieron desplegar los procedimientos previstos para atender y evacuar a los afectados.

El coronel Valerio Pérez Yepes, director del ejercicio de estandarización, explicó que el proceso no consiste en introducir nuevas prácticas al Ejército colombiano, sino comprobar que los procedimientos que sus unidades emplean habitualmente se ajustan a los criterios de la OTAN.

"Lo que estamos haciendo en esta estandarización es que manejemos los mismos criterios y protocolos que manejan los ejércitos que están en la OTAN y los socios globales de la Alianza”, señaló el oficial.

Colombia es "socio global" de la OTAN, pero no miembro de la organización. La cooperación comenzó en 2013 y posteriormente el país alcanzó este estatus, para luego, en 2021, entrar en un programa de asociación personalizado entre Colombia y la Alianza.

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Dentro de ese marco funciona el programa OCC, que permite "entrenar y evaluar capacidades militares" con el objetivo de que las fuerzas participantes puedan operar con procedimientos y criterios comunes.

Para Colombia, el actual ejercicio corresponde al NEL-2, segundo nivel del proceso de evaluación, en el que el Ejército ha presentado para esta fase dos capacidades: la infantería, relacionada con la maniobra, y la ingeniería militar, específicamente en tareas de movilidad y contramovilidad.

"Estamos 'certificando' una oferta que nosotros hicimos allá", aclaró Pérez.

La evaluación revisa todas las tareas mediante una lista de comprobación y no simplemente a partir de una demostración puntual de las tropas. El proceso incluye una autoevaluación colombiana y posteriormente una evaluación directa por parte de los delegados internacionales.

El coronel Michael Klein, monitor senior de la OTAN, explicó que la evaluación "busca comprobar la interoperabilidad y las capacidades de las unidades colombianas, así como identificar áreas susceptibles de mejora".

El proceso también incorpora expertos de diferentes componentes militares, incluidos tierra, aire y marítimo, aunque la actual evaluación en Tolemaida, el mayor fuerte de las Américas, está centrada en las capacidades terrestres de Colombia.

Klein explicó que "cuando las unidades estén sucesivas, eso permitirá a la nación y a las unidades entrar en el grupo de fuerzas de la OTAN, lo que les permite participar en ejercicios o operaciones en las que participa la OTAN".

Desde la perspectiva terrestre, el responsable internacional señaló además que se trataría de las primeras unidades de Latinoamérica en alcanzar el nivel NEL-2, aunque aclaró que los procesos correspondientes a los componentes marítimo y aéreo son diferentes.

La evaluación se prolongará hasta este jueves y al finalizar, los observadores elaborarán un informe con sus conclusiones y una recomendación que será remitida a la autoridad superior de la OTAN en Europa, que será la encargada de tomar la decisión correspondiente.