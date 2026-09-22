Condenan a 13 años de prisión a dos peruanos que robaron armas del Ejército para las FARC

Los sentenciados por organización criminal y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos de guerra son César Manrique, alias 'Chino Parra', y Gilmer Arrascue, alias 'Flaco'.

Las armas y municiones iban destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó la Fiscalía.

La fiscal adjunta superior Rosa Díaz explicó, durante la sustentación del juicio oral, que la red estaba liderada por el ecuatoriano Freddy Torres, alias 'Freddy' o 'Perro', y que Manrique tenía la función de viajar a Lima y la selva peruana para recoger y enviar la mercancía ilícita a la ciudad de Huaquillas, en Ecuador, donde los recibía 'Freddy'.

Por su parte, Arrascue tenía la función de recibir directamente el dinero del líder de la red criminal para las diferentes compras de material de guerra en las ciudades peruanas de Chiclayo, Bagua, Tarapoto, Bellavista, Tingo María o Lima.

Alias Flaco mantenía contacto con miembros del Ejército y civiles que le facilitaban el material bélico, como José Yataco, Wilbert Cornetero y Julio Vásquez, precisó la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

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Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía figuran las declaraciones de testigos, declaraciones de otros integrantes de la organización que ya contaban con condenas previas, declaraciones de colaboradores eficaces, exámenes de peritos especialistas en balística forense, documentales, entre otras.

Los dos sentenciados tendrán que pagar además una reparación civil de 10.000 soles (2.961 dólares), cada uno, por haber cometido los delitos comprobados.