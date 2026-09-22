Descubren en España un teatro romano de 52 metros excepcionalmente conservado

Málaga (España), 22 sep (EFE).- Uno de los teatros romanos mejor conservados de la región sureña de España de Andalucía fue descubierto en la localidad de Antequera, y las primeras excavaciones en 35 años sacaron a la luz parte del graderío medio del teatro, cuyos grandes sillares presentan un excepcional estado de conservación.

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