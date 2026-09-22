Descubren en España un teatro romano de 52 metros excepcionalmente conservado

El teatro tiene unas dimensiones de 52 metros de diámetro, lo que pone de manifiesto la entidad del conjunto monumental y el potencial arqueológico que todavía conserva el yacimiento, que en su momento formó parte de la ciudad romana de Singilia Barba.
Los trabajos desarrollados durante este mes permitieron sacar a la luz nuevos restos del teatro, en una intervención que supuso el regreso de la investigación arqueológica al yacimiento tras más de tres décadas, según informó la Universidad Complutense de Madrid.
Los resultados obtenidos superaron las expectativas iniciales del equipo científico, pues el hallazgo resulta especialmente relevante desde el punto de vista arqueológico: los sectores superiores de los teatros romanos suelen presentar mayor grado de deterioro como consecuencia de derrumbes, procesos de expolio y reutilización de sus materiales constructivos.
Los trabajos realizados constituyen un primer paso dentro de un proyecto de investigación que requerirá nuevas campañas de excavación y estudio para conocer con mayor precisión la configuración, cronología y evolución del teatro.
Singilia Barba se encuentra en un emplazamiento estratégico que explica su importancia en la Antigüedad; es de origen túrdulo, está documentada al menos desde el siglo III antes de Cristo y pronto se integró en la órbita romana.
Los trabajos fueron dirigidos por el arqueólogo español Manuel Romero Pérez y los investigadores Sergio España Chamorro y Luis Romero Novella, y contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera.