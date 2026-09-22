Desmantelan en Italia grupos que traficaban cocaína desde Paraguay

Autoridades italianas lograron desmantelar tres organizaciones criminales que se dedicaban a introducir al norte de Italia cocaína proveniente de Paraguay y Perú, según reporta la agencia internacional de noticias EFE.

En un operativo denominado ‘Águila Negra’, que consistió en movilizaciones de carabineros en nueve provincias de Italia, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 20 personas sospechosas de estar involucradas en las operaciones de narcotráfico.

Se trata del fruto de una investigación iniciada en 2021 en Trento que finalmente permitió cortar vías de importación ilegal de drogas desde Sudamérica a Italia, por medio de España.

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La investigación llevó a la incautación de 82 kilos de cocaína en Paraguay y Perú, reporta EFE.

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La persona que sería cabecilla del negocio narco de esas organizaciones criminales habría estado operando desde dentro de una prisión en Verona.

Trata de personas

Además, los investigadores italianos determinaron que los mismos grupos criminales que fueron desmantelados se dedicaban también a la trata de personas, introduciendo irregularmente a migrantes a Italia, principalmente desde Eslovaquia a través de Austria y Hungría.