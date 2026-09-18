Operativo “Chamamé”: Senad captura a argentino que manejaba “mercado binacional”

Para capturar a una de las “principales cabezas”, que –según la Senad– cuenta con “capacidad de poner en circulación miles de dosis de droga” en el Bajo Chaco y ciudades fronterizas con la Argentina, la cartera antidrogas conformó un equipo para su detención.

Se trata de Ignacio Ramón Rodríguez (36), quien “manejaba un mercado binacional de drogas”. Como parte de la intervención, también se sacaron de circulación dos kilos entre cocaína y crack equivalentes a unas 9.000 dosis.

Asimismo, en la vivienda intervenida en Chaco’i se localizó un tipo de “búnker” para el resguardo de las sustancias ilícitas.

Este allanamiento estuvo acompañado por la fiscala Rocío Paredes y durante el hecho, el extranjero no se encontraba en la vivienda, pero fue detenido mientras “merodeaba los alrededores” del búnker desde la vía pública.

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Mercado con “ramificaciones”

Finalmente, la Senad precisa que la provincia argentina de Chaco “también constituía un mercado para la red”, cuyo punto de partida se encontraba en Chaco’i.

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“El hombre se movía en ambos lados de la frontera, gestionando redes de microtráfico destinadas a colocar miles de dosis de crack en diferentes focos de consumo. En el lugar también fueron incautados billetes argentinos”, concluye la institución.

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