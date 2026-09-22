El papa León XIV ofrecerá en noviembre un homenaje a Francisco en Catedral de Buenos Aires

"El papa León tendrá un encuentro con el episcopado argentino y también con algunos laicos, pero también realizará un pequeño homenaje al papa Francisco, recordando que allí fue Arzobispo de Buenos Aires durante muchos años", expresó García Cuerva en conferencia de prensa.

El homenaje tendrá lugar el lunes 9 de noviembre por la tarde, en la Catedral Metropolitana de Buenos Ares, y consistirá en una oración rezada junto a los obispos, frente una imagen del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025.

El arzobispo habló sobre la necesidad de "reconstruir la patria" y advirtió que sería "un error gravísimo" poner al santo padre "de un lado o del otro de la grieta, mirarlo con una mirada partidista".

García Cuerva se refirió así a las tensiones entre la Iglesia y el Gobierno del presidente Javier Milei -con el que, reconoció, "hay muchas diferencias"- en torno a temas como la violencia digital y los recortes presupuestarios en la asistencia a sectores más vulnerables de la población, entre otros.

En ese sentido, destacó que el tiempo de espera de la visita de León "está dando sus frutos", puesto que la Iglesia se está sentando en la misma mesa con el Gobierno nacional, gobiernos locales y otros actores con los que "se están generando acuerdos y consenso".

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En la conferencia de prensa participaron también el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y los arzobispos de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, y de la provincia de Córdoba, Ángel Rossi, jurisdicciones que también visitará el papa en su viaje a Argentina.

El papa León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará un centro penitenciario en Buenos Aires y oficiará una misa multitudinaria en Luján, sí como reuniones con autoridades y movimientos sociales.

"El mensaje va a ser que nos animemos a jugar la unidad y no a pelearnos", agregó Rossi por su parte.

La visita de León XIV a Argentina será la primera de un papa en casi 40 años y estará marcada por el hecho de que su antecesor era argentino y nunca visitó su tierra natal como sumo pontífice.

El arzobispo de Córdoba, donde el papa celebrará una misa y un encuentro con religiosos el martes 10 de noviembre, publicó Rossi, encomendó no interpretar la visita de León como "una revancha" sino como "un homenaje" a Francisco".

Rossi describió al sumo pontífice como "un hombre manso, que inspira paz".

"No es esa especie de volcán que era Francisco, que tan bien nos hizo. León es un perfil más manso y los argentinos necesitamos mansedumbre", remató.