El presidente surcoreano condena el bloqueo de Ormuz y el uso de la energía como "arma"

Durante su intervención en la Asamblea en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU, el mandatario criticó que recientemente "se han bloqueado una y otra vez" rutas marítimas tanto en Ormuz como en el Mar Rojo.

"Esto nos ha recordado una sombría realidad: la de que convertir la energía y la logística en armas puede generar gravísimos choques en la vida de los ciudadanos de a pie de todo el mundo", expresó.

Así, recordó que la libertad de navegación y el paso seguro en los estrechos internacionales forman parte del derecho internacional y constituyen "uno de los cimientos de la economía global".

"Los ataques a los buques mercantes y la amenaza a la vida del personal a bordo no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia", aseveró.

Sus palabras tienen lugar días después de que confirmara que no desplegará a sus fuerzas militares en Oriente Medio para involucrarse en la guerra, en medio de las presiones de Estados Unidos al respecto.

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No obstante, el surcoreano mantuvo la incógnita con respecto a un posible despliegue en el estrecho de Ormuz al subrayar que por ahora su Gobierno sigue "estudiando" ese refuerzo, sin precisar su alcance ni su zona de actuación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había reprochado previamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de "desnuclearización" de Irán.

Por otro lado, el mandatario surcoreano también se refirió en la Asamblea a su vecina Corea del Norte y expresó su deseo de que este país y Estados Unidos reanuden el diálogo "sin dilación".

"Sentaremos las bases necesarias para realizar un trabajo de fondo que garantice un diálogo entre las partes que desemboque en el fin de la guerra en la península de Corea y en una transición hacia un régimen pacífico", expresó.

En este proceso, Corea del Sur también avanzará hacia una reducción a medio plazo de las capacidades nucleares y la acumulación de misiles en pro de una paz a largo plazo, señaló.

En su discurso también abogó, como en otras ocasiones, por una sociedad con acceso básico universal a la inteligencia artificial (IA) -uno de los temas clave que se tratarán esta semana en la ONU- y por una reforma de las Naciones Unidas.