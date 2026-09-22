El Senado de Argentina retrasa discusión sobre adhesión al tratado sobre patentes

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio de la Cámara alta tenían previsto realizar una reunión plenaria este miércoles para abordar la iniciativa, pero este martes se decidió suspender el encuentro.

Fuentes parlamentarias consultadas por EFE indicaron que la reunión fue suspendida por la ausencia de algunos parlamentarios.

Horas antes de la suspensión, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, había afirmado en rueda de prensa que la aprobación de la adhesión al PCT era "muy importante" para el Gobierno de Milei.

"Fue aprobado en Diputados y la mesa política (del Gobierno) decidirá el momento en que va a ir al Senado. Es un tema prioritario y esperamos que sea aprobado lo antes posible", dijo Ravier.

Argentina firmó en 1970 su adhesión al PCT, un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite pedir protección para una invención en más de 150 países con una sola solicitud, lo que simplifica la tramitación de una patente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Senado de Argentina dio su visto bueno a la ratificación de este instrumento en 1998, pero desde entonces había quedado pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

La Cámara Baja lo aprobó finalmente el pasado 27 de agosto, pero con modificaciones, por lo que el proyecto volvió al Senado para su tratamiento.

El Gobierno de Milei ha impulsado el debate parlamentario para la ratificación definitiva del PCT bajo el argumento de que, para incrementar su comercio internacional, Argentina debe respetar las reglas en materia de propiedad intelectual, tal como lo exigen varios socios comerciales.

De hecho, la ratificación del PCT figura como uno de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado con los Estados Unidos en febrero pasado.

En este acuerdo se establece que "Argentina someterá al Congreso, para su consideración y ratificación, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970".

Luego de que el Ejecutivo de Milei impulsara el trámite parlamentario, los laboratorios farmacéuticos de capital argentino expresaron su rechazo al capítulo segundo del PCT que se refiere a las patentes de medicamentos.

Finamente, ese capítulo, que hubiera facilitado el acceso de medicamentos extranjeros a Argentina, fue excluido durante el debate reciente en la Cámara de Diputados.

"La adhesión plena al PCT, incluyendo el Capítulo II, hubiera sido el escenario más conveniente (...). Sin embargo, frente al escenario legislativo actual, entendemos que la incorporación de Argentina al PCT es prioritaria, aun con la reserva del Capítulo II", dijo este martes en un comunicado la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.