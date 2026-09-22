Emir de Catar pide un sistema de seguridad colectiva para evitar guerras en Oriente Medio

"En el centro de la peligrosa situación que presenciamos se encuentra la ausencia de un sistema regional de seguridad colectiva", afirmó el emir catarí, cuyo país ha sido objeto junto a otras naciones árabes del golfo Pérsico de los ataques de represalia iraníes tras el estallido de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.

Al Thani recordó que Catar ya ha pedido anteriormente el establecimiento de un sistema de este tipo en Oriente Medio, pero la falta de un mecanismo de seguridad colectiva ha propiciado "que estalle una guerra debido a consideraciones ajenas a los intereses de los países de la región".

"Reiteramos ese llamamiento después de que los acontecimientos recientes hayan demostrado la necesidad urgente del mismo", exclamó el catarí en referencia a un sistema que garantice la seguridad y la soberanía de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), todos ellos aliados de Washington.

El CCG está compuesto, además de Catar, por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Kuwait y Omán, países que han sido objeto de ataques de represalia iraníes que han apuntado contra infraestructura militar y energética, causando severos estragos en sus economías y en el comercio mundial de hidrocarburos.

Al Thani recordó también que la guerra ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo y gas mundial, mientras que denunció que la economía global se ha convertido en una "herramienta de presión y negociación" entre las partes beligerantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta es una crisis que eleva los precios de los alimentos y las medicinas y afecta los medios de vida de pueblos que no tienen nada que ver con todo esto", señaló.

Tras lamentar que "todos estos acontecimientos podrían haberse evitado", Al Thani afirmó que la guerra puede resolverse por la vía diplomática, con la reapertura de Ormuz y el regreso de Washington y Teherán a la mesa de negociación como punto de partida antes de alcanzar una solución duradera.

"La crisis a la que nos enfrentamos actualmente no debería sorprender a nadie. Es el resultado acumulativo de años de posponer la gestión de crisis mediante soluciones temporales y políticas poco realistas", denunció en referencia velada a décadas de gestión occidental de los conflictos de Oriente Medio.