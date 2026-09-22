España destaca la "amplia comprensión" en la UE para utilizar sus lenguas cooficiales

Ningún Estado miembro rechazó esta iniciativa ni dio argumentos para justificar que se pudieran incorporar otras lenguas oficiales "sin haber incluido antes las lenguas oficiales españolas", afirmaron este martes fuentes del Ministerio de Exteriores.

La cuestión de las lenguas oficiales fue abordada en la reunión del Consejo de Asuntos Generales en Bruselas. Es la octava vez que España lleva al Consejo ese tema para que se atiendan sus pretensiones sobre la oficialidad de estas lenguas.

Según las mismas fuentes, hay que "poner fin a la discriminación" de los millones de españoles que tienen más de una lengua oficial y merecen el mismo reconocimiento que los de otros Estados miembros, incluidos los que cuentan con más de una lengua oficial, "antes de que se incorporen idiomas de países candidatos".

No obstante, varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Suecia y Lituania, rechazaron la postura de España de vincular la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE con seguir avanzando en el proceso de ampliación del club comunitario.

El catalán, el euskera y el gallego son lenguas cooficiales en España y el castellano es la oficial para todo el Estado.

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En total, más de 10 millones de personas en España hablan alguna lengua cooficial (el país tiene 49 millones de habitantes), según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2021.