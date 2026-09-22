Expertos piden aumentar el impuesto al alcohol en México por recaudación y salud

Ante este escenario, especialistas nacionales e internacionales pidieron este martes actualizar el gravamen y cobrarlo según la cantidad de alcohol puro.

Durante un foro convocado por la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), los expertos plantearon establecer una cuota de 0,4938 pesos (menos de un dólar) por cada mililitro de alcohol puro, equivalente a 493,8 pesos (29 dólares), y actualizarla automáticamente conforme a la inflación.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) funciona exclusivamente bajo un esquema ad valorem, es decir, cobra un porcentaje sobre el precio del producto según su graduación, por lo que los especialistas argumentaron que favorece a bebidas de bajo precio aunque contengan cantidades similares de alcohol.

Itziar Belausteguigoitia, especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que México es el cuarto país de las Américas con mayor tasa de enfermedad vinculada al alcohol, mientras se encuentra entre los de menor carga impositiva.

Los impuestos selectivos representan en promedio el 10,6 % del precio de la cerveza en las Américas, frente al 14 % mundial, y cerca del 16 % en bebidas espirituosas, como tequila, mezcal, ron o vodka, frente al 22 % global.

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Carlos Guerrero, de Economics for Health, defendió que migrar hacia un esquema basado en la cantidad de alcohol tiene “múltiples ventajas”, pero advirtió que las cuotas deben ser suficientemente altas para elevar los precios, reducir el consumo y aumentar simultáneamente la recaudación.

Los especialistas pusieron como referencia a Tailandia, que aplicó once aumentos del impuesto especial y dos reformas estructurales entre 1996 y 2017. Un análisis publicado en 2026 concluyó que las reformas del diseño tributario redujeron el consumo en promedio un 16,2 %, más del doble que el descenso del 7,1 % asociado únicamente a incrementos de tasas.

Wit Wichaidit, de la Universidad Príncipe de Songkla, explicó además que Tailandia destina parte de sus gravámenes a financiar una fundación pública de promoción de la salud que ha respaldado más de 3.000 proyectos mediante 4.313 organizaciones colaboradoras.

En México, RASA atribuyó al consumo de alcohol unas 41.000 muertes anuales, alrededor de 112 diarias, y costos directos e indirectos por 552.000 millones de pesos (32.471 millones de dólares).

María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, indicó que el alcohol continúa como la droga más consumida en el país y que quienes beben ingieren en promedio 7,8 gramos de alcohol puro diarios.

La especialista destacó además la combinación entre un consumo ligero o esporádico y episodios de ingesta excesiva, mientras estudios recientes muestran un aumento entre las mujeres, particularmente las más jóvenes y de estratos socioeconómicos altos.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado tiene hasta el 31 de octubre, mientras el Presupuesto de Egresos deberá quedar aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre.