Francia dice que insistirá ante Bruselas para investigar los márgenes de las refinerías

"He pedido a la Comisión Europea que haga una investigación específica y un estudio específico sobre los refinadores", declaró Lescure en una rueda de prensa en la que anunció, junto a otros ministros, una batería de ayudas a trabajadores y empresas frente a la subida del precio de los carburantes.

El ministro explicó que Francia dispone de información detallada sobre los márgenes de los distribuidores de carburantes, pero carece de datos equivalentes sobre las refinerías.

La cuestión tiene una dimensión europea, según Lescure, ya que el mercado de productos refinados es internacional y las refinerías de países vecinos participan en el abastecimiento del mercado francés.

Lescure dijo que no estaba satisfecho con la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, quien, según explicó el ministro, había indicado que Bruselas no veía por el momento señales que justificaran una investigación.

"No estoy muy satisfecho con esta respuesta y, por tanto, voy a insistir", manifestó.

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Francia participará además en el debate europeo sobre una posible fiscalidad de los beneficios de las compañías petroleras, señaló.

"Participaremos evidentemente en el debate sobre una eventual imposición a nivel europeo", dijo Lescure, aunque recordó que las medidas adoptadas en 2022 no habían dado los resultados esperados.

El ministro defendió asimismo el papel de las refinerías francesas para garantizar el suministro nacional y señaló que algunas han aumentado su producción.

Añadió que, aunque las refinerías podrían registrar este año resultados elevados y pagar más impuesto de sociedades, ello se produce después de varios años de resultados más débiles.